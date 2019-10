Três mortos por intoxicação no concelho do Fundão

Três pessoas, entre elas uma criança de 10 anos, foram encontradas mortas esta manhã, num apartamento na Aldeia de Joanes (Fundão), segundo avançado pelo jornal “Correio da Manhã”. De acordo com este diário trata-se de uma mulher, de 34 anos (aparentemente mãe da criança), e do seu companheiro, de 28 anos de idade que terão morrido de intoxicação.

Esta causa não foi ainda confirmada oficialmente. No local estão vários elementos do INEM, Bombeiros do Fundão e GNR.

O alerta terá sido dado pelo pai da criança – que é também ex-marido da mulher encontrada – após ter sido contactado pela escola que dava conta da ausência da menor. No seguimento deste aviso, o homem deslocou-se ao apartamento e deparou-se com os corpos das três vítimas.