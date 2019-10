Pentatlo moderno: Juliana Guerreiro com prestação positiva no “Olympic Hopes”

A covilhanense Juliana Guerreiro (Penta Clube) esteve em bom plano no “Olympic Hopes”, que se realizou no fim de semana na cidade polaca de Spala.

Em representação da seleção nacional de Pentatlo Moderno, a atleta competiu na prova individual dos sub-17, que terminou na 13ª posição da geral com 771 pontos. O seu melhor registo pessoal foi conseguido no Laser Run (3.800 metros), com o tempo de 9m55s. Na prova de estafeta mista, Juliana Guerreiro e Duarte Taleigo foram 15ºs no escalão de sub-19 com 1.053 pontos no conjunto das quatro disciplinas (esgrima, natação, tiro e corrida). A jovem covilhanense encerra da melhor maneira a sua participação internacional no escalão de sub-17, já que na próxima época vai competir em sub-19 e lutar por um lugar no Europeu, agendado para junho de 2020, em Portugal.