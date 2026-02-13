“Lã: De resíduo a recurso. Como fechar o ciclo?” em debate em Seia

Esta sexta-feira, 13 de fevereiro, a Rede de Aldeias de Montanha e o Município de Seia promovem um debate que pretende decidir o «futuro da lã enquanto recurso estratégico para a Serra da Estrela e para o país» no âmbito da 49.ª Feira do Queijo Serra da Estrela de Seia.

A sessão é moderada pela jornalista Ana Rodrigues Ribeiro e vai reunir naquela localidade, onde começa o ciclo de Feira do Queijo, decisores políticos, empresários, investigadores e produtores para discutir a «valorização da lã, a sustentabilidade da pastorícia, a necessidade de infraestruturas e a criação de soluções que permitam fechar o ciclo produtivo, transformando um resíduo num ativo económico de elevado valor acrescentado».