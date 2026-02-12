Sociedade

Câmara da Guarda confirma buscas da PJ e que entregou «todos os documentos solicitados»

12 Fevereiro, 2026
Escrito por Luís Martins

A Câmara da Guarda já confirmou as buscas da Polícia Judiciária, na manhã desta quinta-feira, na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço e nos Paços do Concelho para «recolher documentação».

Em comunicado enviado a O INTERIOR, a autarquia acrescenta que foram entregues «todos os elementos solicitados pelos inspetores à autarquia» e manifesta também «total disponibilidade» para colaborar com as autoridades no âmbito desta investigação, reforçando «o seu compromisso com a transparência e o cumprimento da legalidade».

