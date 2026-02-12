Cultura

“O Barbeiro de Sevilha” no TMG

12 Fevereiro, 2026
O Carnaval começa esta quinta-feira (21h30), na Guarda, com ópera e a obra-prima de Rossini “O Barbeiro de Sevilha”.
O espetáculo é apresentado pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, com o coro da mesma formação, sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira. O elenco é constituído por Tiago Matos (Fígaro), Helena Ressurreição (Rosina), Aníbal Mancini (Conde d`Almaviva), Christian Lujan (Dr. Bartolo), Job Tomé (Basílio) e Maria Mendes (Berta). “O Barbeiro de Sevilha” é uma das mais brilhantes óperas “buffas”, repleta de intriga e humor, cuja ação avança ao ritmo contagiante da música do compositor italiano Gioachino Rossini (1792-1868). O espetáculo está esgotado.

