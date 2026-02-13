Panela no Forno dá sabor ao Carnaval da Neve na Covilhã

Este prato típico da Covilhã, mais consumido no Inverno, vai estar disponível em 10 restaurantes, oito na cidade e dois nas Penhas da Saúde, «reforçando com os sabores tradicionais esta marca do concelho», que completa nesta edição 65 anos. Organizado pelo Município da Covilhã, em parceria com o Clube Nacional de Montanhismo, o Carnaval da Neve mantém no programa de 2026 eventos que já são esperados nesta quadra, como sejam os desfiles, bailes, prémios, exposições e atividades desportivas. O 1.º Festival Gastronómico Panela no Forno destaca uma iguaria local, que tem por base o arroz, acompanhado de enchidos e das carnes menos nobres do porco (dobrada, orelheira, pé), que, em tempos de menos fartura, eram ingredientes aproveitados para criar pratos que rendessem.

«O objetivo é ter este prato na ementa dos restaurantes locais, e que faz parte da gastronomia local, ligando assim duas marcas que fazem parte da história e da identidade da Covilhã», explicou a vereadora com o pelouro da Cultura. Regina Gouveia considerou que «é um programa que procura criar mais atratividade, partindo de dentro para fora», acrescentando que esta oferta gastronómica adicional pode reforçar o posicionamento da Covilhã como um dos destinos de eleição no Carnaval. Já Lino Torgal, do Clube Nacional de Montanhismo, considerou que este é «um programa que se quer local, para as pessoas que são cá, mas também um programa turístico, pois é uma data na qual a Serra da Estrela recebe milhares de visitantes».

O programa tem início com a ação Mexe-te no Carnaval, na sexta-feira, e com o Corso Social, que prevê juntar mais de 800 pessoas de diferentes gerações (crianças e idosos), seguido da atuação da Fada Juju, encerrando o dia com as atividades Ginástica com Folia e Corrida de Mascarados. O sábado está reservado para a Serra da Estrela que acolhe o Passeio de Carnaval, animação de rua nas Penhas da Saúde, o Open Ski Carnaval da Neve, na Estância de Ski, a Patinagem de Mascarados no Gelo, no Ice Arena, e o Remember Old Times. O desfile Carnaval do Mundo é o destaque de domingo, feito por 12 associações do concelho, com mais de 500 participantes, um corso «marcado pela diversidade, sob o lema: uma Covilhã cosmopolita e aberta ao mundo».

Na segunda-feira, a folia está garantida com Grandioso Baile de Mascarados, animado pela Banda Kumitiva, sendo atribuídos prémios aos melhores mascarados. O Carnaval na Neve despede-se na terça-feira com a Dança de Carnaval e o Enterro do Entrudo.