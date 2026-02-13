Guarda Folia anima cidade mais alta até terça-feira

Devido à previsão de mau tempo, o desfile infantil previsto para sexta-feira foi adiado, mas à noite vão abrir as “Tabernas do Entrudo”, na Alameda de Santo André. Até dia 16, há gastronomia, diversão e música com as atuações do comediante Carlos Vidal (13 de fevereiro), dos Remember 80 & 90’s (dia 14), Augusto Canário (dia 15) e um concurso de máscaras animado pelo DJ Fernando Alvim (dia 16). A “Fun Run” corre-se na manhã de Domingo Gordo e terá cerca de cinco quilómetros e alguns obstáculos espalhados pelo percurso. À tarde, acontece o desfile/espetáculo “Julgamento e Morte do Galo”, que terá início pelas 16 horas com o cortejo das freguesias entre a Alameda de Santo André e a Praça Luís de Camões, onde o galo voltará a ser julgado por todos os males do ano que transato.

Este ano, a artista Rosa Martins vai colaborar nos figurinos e decoração dos carros alegóricos, enquanto o espetáculo final – previsto para as 18h30 – e a criação do galo serão da responsabilidade do grupo guardense Teatro do Calafrio. O galo foi concebido pelo artista plástico Rui Miragueia e o espetáculo tem texto de Pedro Dias de Almeida e direção artística de Simão Barros. Desta vez, «o tribunal transforma-se numa arena de luta de galos com quatro combates híbridos entre ‘wrestling’, MMA e lutas clandestinas. Tudo culmina num ritual final em que o galo é condenado, queimado e purificado, não pelo da justiça, mas pela voracidade do espetáculo», antecipa a organização. O programa carnavalesco da Guarda termina a 17 de fevereiro, com o tradicional “Enterro do Entrudo” na aldeia de Famalicão da Serra.