Homem de 51 anos identificado na Covilhã por recetação de metais não preciosos

A GNR identificou um homem de 51 anos, no concelho da Covilhã, por recetação de metais não preciosos. O suspeito foi localizado por elementos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Covilhã na passada quinta-feira.

«Na sequência de uma denúncia ambiental relacionada com a atividade de armazenamento irregular de materiais metálicos, incluindo sucata e resíduos, os militares da Guarda desenvolveram diligências que conduziram à identificação do suspeito», adianta o Comando Territorial da GNR de Castelo Branco.

No decurso da ação, os guardas constataram que o indivíduo tinha na sua posse cerca de 270 quilogramas de cobre, «devidamente cortado e submetido a processos de combustão, cuja proveniência não foi devidamente justificada».

A operação culminou na identificação do indivíduo e na apreensão do material, a título de medida cautelar, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial da Covilhã.