Bezegol, Hybrid Theory e Toy na Receção ao Caloiro da UBI

Começou esta terça-feira a Receção ao Caloiro, organizada pela Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI), cujos cabeças de cartaz são Bezegol, MC Don Juan, Deejay Telio, Hybrid Theory e Toy.

A semana arrancou com a habitual serenata, no Largo do Calvário. Para esta quarta-feira acontece a tradicional latada, com a participação dos caloiros de todos os cursos da UBI. À noite, as tunas da universidade atuam no Largo do Calvário.

Na quinta-feira sobem ao palco do pavilhão da ANIL Bezegol, DJ Ademar, Boy Teddy, Master Jake e Gasso Franco. A noite termina com os DJ Garret, Fourth Dimension e Dj Saf. O cartaz de sexta-feira inclui MC Don Juan, Rasilmar, João Miguens e Ffnobeat. Para sábado há Deejay Telio, DJ Sargaço, Bad Guys e DJ Edgar Marquez. Hybrid Theory, Vozes do Cai, Rúben Sousa e Cook-y são as propostas para domingo à noite. A Receção ao Caloiro da UBI termina na próxima segunda-feira, com o famoso arraial da cerveja, onde o destaque é a atuação de Toy na ANIL, mas também de Virgílio Faleiro, Henrique Mano e Giga.