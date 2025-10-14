Chega reforça representatividade, Bloco e CDU ficam fora dos órgãos locais na Guarda

E ainda no rescaldo das eleições autárquicas falta ouvir os partidos que reuniram menos votos no concelho da Guarda. Em quarto lugar ficou o partido Chega com 5 por cento dos votos, equivalente a pouco mais de 1.200 eleitores.

O cabeça de lista à Câmara era Luís Soares que assume a derrota e diz que a «marca André Ventura não funcionou». O Bloco de Esquerda está, de facto, no polo oposto, uma vez que perdeu o único deputado municipal que tinha, ficando assim sem representatividade nos órgãos guardenses.

A CDU que, para a Câmara Municipal da Guarda conquistou 1 por cento dos votos também não têm representatividade, seja na Câmara Municipal, seja na Junta de Freguesia. Há quatro anos a CDU conseguiu um mandato na Assembleia de Freguesia da Guarda que foi perdido nas eleições deste domingo.