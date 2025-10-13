31ª Edição do CineEco decorre até sábado

A 31ª edição do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela já está a decorrer, em Seia, com 81 filmes a concurso.

A seleção inclui longas, médias e curtas-metragens internacionais e em língua portuguesa, filmadas em 31 países, e com ângulos de abordagem diversificados, tendo no ambiente a sua temática transversal. O realce vai para um conjunto de dez filmes com estreia absoluta em Portugal, caso dos dois filmes-denúncia “White House Effect”, dos norte-americanos Bonni Cohen, Pedro Kos e Jon Shenk, que explora a história dramática da origem da crise climática. “Black Snow”, também da norte-americana Alina Simone, é outro destaque e conta a história de uma eco-ativista siberiana, apelidada de “Erin Brockovich da Rússia”, que luta pela sua comunidade.

Já na seleção de longas-metragens em língua portuguesa sobressai, entre outros, a estreia nacional do documentário brasileiro “Tesouro Natterer”, de Renato Barbieri, que venceu a edição 2024 do “É Tudo Verdade”, principal festival documental da América Latina. Na competição de curtas e médias metragens foram selecionados filmes oriundos de França, Portugal, Croácia e Noruega. Na secção Panorama Regional, dedicada a filmes com narrativas centradas no território e na Serra da Estrela, concorrem filmes com “O Último Pastor do Sabugueiro”, de Laurène da Palma Cavaco; “O Incêndio”, de Joana Cabete; “Somos Dois Abismos”, de Kopal Joshy; “Talhados na Pedra”, de Tiago Cerveira; “Montaña Abaixo”, de Carlos Martínez-Peñalver Mas; e de “Porta-te Bem”, de Joana Alves.

Este ano, o CineEco inclui pela primeira vez uma nova categoria na competição para curtas-metragens de ficção, não ficção e animação, na qual concorrem 13 filmes de 12 países.