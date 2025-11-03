Hélio Fazendeiro tomou posse como presidente da Câmara da Covilhã

“Precisamos de garantir um concelho mais cuidado, com habitação acessível, melhor mobilidade, infraestruturas reforçadas, inclusão social, valorização da cultura, dinamismo económico e respeito pelo ambiente, com a recuperação do território ardido”. Esta foram as prioridades referidas pelo novo presidente da Câmara Municipal da Covilhã, na sua tomada de posse, ontem, dia 2 de novembro no Teatro Municipal da cidade.

Depois enumerou as promessas que contavam do seu programa eleitoral com o compromisso de cumprir cada uma das propostas anunciadas, comprometendo-se com “um serviço às pessoas, às freguesias, às instituições e à comunidade como um todo”.

“Quero reafirmar o meu compromisso de promover uma governação participativa, aberta à escuta e ao diálogo, capaz de integrar ideias, propostas e críticas construtivas. Estou aqui para trabalhar com todos, incluindo com os senhores vereadores que foram eleitos noutras listas. A Covilhã precisa de todos. E todos terão voz. Porque só unidos poderemos concretizar a Covilhã com que todos sonhamos. Uma Covilhã viva, inclusiva e preparada para o futuro”, disse.

O sucessor de Vítor Pereira não esqueceu o anterior edil, agradecendo os 12 anos de governação do anterior presidente da Câmara que deixou “uma marca profunda no desenvolvimento” do concelho.

O novo executivo Municipal da Covilhã é composto por Hélio Fazendeiro (PS), Regina Gouveia (PS), Luís Marques (PS), João Marques (PS), Jorge Simões (PSD), Carlos Martins (MIPP) e Eduardo Cavaco (+Covilhã).