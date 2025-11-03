Política Região

José Miguel Oliveira tomou posse como presidente da Câmara de Penamacor

3 Novembro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Penamacor
Escrito por Luís Baptista-Martins
Na passada sexta-feira, José Miguel Oliveira tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Penamacor.
O novo presidente da Câmara de Penamacor recordou no seu discurso de tomada de posse os anteriores autarcas  que ao «longo de anos se dedicaram ao desenvolvimento» do concelho.
José Miguel Oliveira (eleito pelo PS) vai liderar um executivo que conta como vereadores com Pedro Silveiro (PS), Guida leal (PS), Filipe Batista (Movimento Nossa Terra) e Noémia Crucho (Movimento Nossa Terra).
Valéria Cruchinho (PS) foi reeleita presidente da Assembleia Municipal de Penamacor.

Sobre o autor

Luís Baptista-Martins

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom