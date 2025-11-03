José Miguel Oliveira tomou posse como presidente da Câmara de Penamacor

Na passada sexta-feira, José Miguel Oliveira tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Penamacor.
O novo presidente da Câmara de Penamacor recordou no seu discurso de tomada de posse os anteriores autarcas que ao «longo de anos se dedicaram ao desenvolvimento» do concelho.
José Miguel Oliveira (eleito pelo PS) vai liderar um executivo que conta como vereadores com Pedro Silveiro (PS), Guida leal (PS), Filipe Batista (Movimento Nossa Terra) e Noémia Crucho (Movimento Nossa Terra).
Valéria Cruchinho (PS) foi reeleita presidente da Assembleia Municipal de Penamacor.
