Carlos Condesso tomou posse como presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo

A tomada de posse dos Órgãos do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, para o mandato de 2025 a 2029, decorreu domingo, dia 2, no auditório do Pavilhão dos Desportos da vila.

Carlos Condesso tomou posse como presidente da Câmara Municipal para um novo mandato. O edil reafirmou o compromisso de “servir o concelho com dedicação e sentido de responsabilidade”.

O autarca agradeceu a confiança dos eleitores “numa expressiva e inequívoca vitória” com o compromisso de dar continuidade “à trajetória de inovação e mudança” que foi iniciado há quatro anos.

Carlos Condesso afirmou ainda que serão quatro anos de “trabalho imenso”, antecipando um mandato muito intenso.

O executivo de Figueira de Castelo Rodrigo tem como presidente (re)eleito Carlos Condesso (PSD) e como vereadores Alfeu Nascimento (PSD), Lígia Paula Varela Teixeira Lopes (PSD), Paulo Langrouva (PS) e Nelson Bolota (PS).

Sandra Monique Pereira foi reeleita como presidente da Assembleia Municipal.