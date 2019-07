Guardiões pedem medidas para reduzir resíduos na Serra da Estrela na Volta

A associação Guardiões da Serra da Estrela exigem à organização da Volta a Portugal em bicicleta que sejam tomadas medidas para solucionar a questão dos resíduos resultantes da passagem da prova nesta área protegida.

«É absolutamente necessário dar um destino conveniente» ao lixo e resíduos que ficam no Parque Natural, alerta este grupo de ambientalistas com sede na Covilhã, que sugere a recolha dos resíduos produzidos «imediatamente após a passagem da caravana da Volta, de modo a evitar que o vento, a gravidade e os animais contribuam para a sua dispersão» e a contaminação da água e do solo. Os Guardiões da Serra da Estrela defendem também que a montagem e desmontagem das estruturas de apoio logístico devem seguir as regras de proteção ambiental, enquanto a distribuição de brindes e outros artigos publicitários «não deve contribuir para a produção e acumulação de mais resíduos desnecessários». A colocação de contentores e locais apropriados para a deposição de lixo nas zonas de concentração de mais espetadores, a colocação de casas de banho portáteis e a promoção de ações de sensibilização junto dos visitantes para o facto de estarem numa área protegida são outras das medidas sugeridas.