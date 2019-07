Sousa Lara concorre pelo Chega na Guarda

O antigo subsecretário de Estado da Cultura António Sousa Lara vai liderar a lista do partido Chega pela Guarda às legislativas de outubro para «contribuir para a mudança» no país.

Sousa Lara disse, em declarações à agência Lusa, que quando abordado pela direção do Chega para ser candidato às próximas eleições, impôs logo uma condição: «Ou me põem pela Guarda ou pelo Porto. Lisboa faz parte do problema, não faz parte da solução». O ex-deputado acrescentou que assumiu a candidatura por querer contribuir para a mudança política que é necessário fazer no país, considerando que «neste momento é preciso uma grande transformação». O antigo subsecretário de Estado da Cultura do Governo de Cavaco Silva e professor catedrático do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), de 67 anos, tem ligações familiares a Vila Nova de Foz Côa, Pinhel e Seia.

António Sousa Lara, porta voz do partido Chega para as áreas de Segurança e Geopolítica, foi deputado na Assembleia da República durante dez anos (até 1995) e, depois disso, foi vereador no município de Cascais, deputado municipal em Seia e candidato à Câmara Municipal de Beja pelo PSD.