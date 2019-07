Trancoso: Cuca Roseta marca primeiro dia de “Música no Castelo”

A quarta edição do festival “Música no Castelo” invadiu ontem o recinto do castelo de Trancoso. A primeira noite do evento, que decorre até domingo, contou com atuações da Academia de Música de Trancoso, de César Prata, artista trancosense, e também de Vânia Couto.

A artista mais aguardada, Cuca Roseta, foi o ponto alto do evento. Sendo uma das grandes vozes do fado contemporâneo, a artista apresentou o seu mais recente trabalho, intitulado “Luz” e não desiludiu os presentes. A primeira noite foi encerrada com o projeto “Eu e os Outros”.

Hoje os guardenses The Undercovers irão preceder o emblemático Jorge Palma, com presença marcada para as 23 horas. O artista encontra-se em digressão com o espetáculo “Expresso do Outono”, que celebra mais de 40 anos de carreira. O serão será posteriormente encerrado com os também guardenses Prós e Contras.

O festival termina amanhã com as atuações de Tiago e Mariana, finalistas do 1º concurso “Mostra o que Vales” realizado recentemente no La Vie Guarda, a Banda Polk e o cantor Berg.