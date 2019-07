Cinco fogos em Castelo Branco mobilizam 500 operacionais

Nos concelhos da Sertã e Vila de Rei (Castelo Branco) deflagraram esta tarde incêndios que não dão sinais de abrandamento. Cinco fogos mobilizam 500 operacionais, cerca de 160 viaturas e 17 meios aéreos, de acordo com o site da Proteção Civil.

A estrada nacional 2 (EN2), entre Vila de Rei e Sertã, nas proximidades da Cumeada, foi mesmo cortada ao trânsito devido aos incêndios. Em Vila de Rei existem duas frentes ativas, onde uma delas avança em direção a um dos fogos na Sertã.

Um dos dois primeiros incêndios teve início na localidade de Rolã, na freguesia de Cernache do Bonjardim, no concelho da Sertã, com um alerta registado por volta das 14h50. Às 18h52, estavam envolvidos no combate a este fogo 220 bombeiros, 58 viaturas e nove meios aéreos. O outro incêndio começou na freguesia de Fundada, em Vila de Rei, mobilizando 275 bombeiros, além de 80 viaturas e quatro meios aéreos.

Já depois das 15 horas, outros dois fogos deflagraram nas localidades de Cruz do Fundão (que mobiliza quatro meios áereos) e Catadinha.

Três aldeias estarão próximas das chamas, nomeadamente Monte Novo, Fouto e Relva do Boi. Também a praia fluvial do Bostelim, em Vila de Rei, foi evacuada por precaução.

(em atualização)