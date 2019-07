Ovo de Colombo: Miles Davis

Nascido no Illinois, no seio de uma família musical com posses, Miles Davis teve o seu primeiro contacto com o trompete através de um amigo dos pais quando tinha cerca de 9 anos.

Começou por ter aulas na sua cidade natal, no ambiente do blues e do jazz com Elwood Buchanan, um professor que o iniciou na sua técnica pouco convencional e que insistia que tocasse trompete sem vibrato. Depois de ter as suas primeiras experiências com bandas, orquestras e concursos musicais, Miles Davis decidiu mudar-se para Nova Iorque e começar a estudar na famosa Juilliard School of Music (cujo nome era, na altura, Institute of Musical Art).

Apesar do prestígio e do alto nível de ensino desta instituição, o seu interesse estava no bebop, na vida musical noturna da cidade, nos bares, nas performances a tempo inteiro e nos seus próprios projetos. Fez parte de um círculo modernista de músicos insatisfeitos com as técnicas ágeis e virtuosas que dominavam as que eram consideradas as grandes performances, e iniciou um novo estilo de improvisação que se caracterizava por ser relaxado e melódico, concentrando-se em imitar a suavidade da voz humana. Foi neste meio, e com Miles, que nasceu o Cool no jazz.

O som de Miles Davis é inconfundível porque rompeu com todas as convenções do que deveria ser o trompete no jazz. A sua busca por uma expressão musical limpa de “artifícios” e virtuosismos, dedicada exclusivamente à expressão mais simples e direta possível, leva a que o seu trompete tenha uma pureza expressiva e sonora inédita. É este o som que tem a capacidade de irremediavelmente prender a nossa atenção e de nos comover a um nível profundo.

Joana C. Pereira