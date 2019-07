A partida de apresentação do clube Serrano aos sócios terminou com empate 1-1 no tempo regulamentar. Matchoi marcou aos 41 minutos para o Paços, enquanto Bonani igualou o resultado para o Sporting da Covilhã aos 76.

O Troféu IMB decidiu-se nos penaltis, onde a defesa de Ricardo Ribeiro foi decisiva para o triunfo do clube pacense, que venceu as grandes penalidades por 6-5.