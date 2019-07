Estância de Ski da Serra da Estrela abre telecadeira na Época de Verão

O início da época de verão é sinónimo de passeios de telecadeira na Serra da Estrela. A Estância de Ski anunciou a abertura dos percursos turísticos neste meio de transporte, de 13 de julho a 15 de setembro. Carlos Varandas, Diretor da Estância de Ski da Serra da Estrela, entidade responsável por esta estrutura conta que «a telecadeira já foi instalada há cerca de 17 anos e todos os verões transporta cerca de 10 mil pessoas, através de um percurso de subida e descida que se estende por aproximadamente mil metros», explica o responsável. Carlos Varandas acrescenta que este ano «com a etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, esperamos um aumento significativo de passageiros, devido à grande afluência de visitantes à Serra da Estrela nessas datas».

A telecadeira, cujo percurso tem a duração aproximada de 30 minutos, funciona no horário entre as 10 horas da manhã e 17h30 da tarde. O passeio tem um custo de cinco euros, sendo gratuito para clientes alojados no Luna Hotel Serra da Estrela e crianças até aos seis anos de idade.