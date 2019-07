Slalom de Castelo Rodrigo no fim de semana

Pela primeira vez, o Slalom de Castelo Rodrigo regressa como prova do novo Campeonato de Portugal de Perícias, organizado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

A competição decorre este fim de semana e conta com duas provas distintas, que constituem a 7ª e a 8ª do calendário nacional da modalidade e contam também para o Troféu Raiano. São elas o Slalom Sprint, no estádio municipal no sábado à noite, e no dia seguinte a perícia de Figueira Castelo Rodrigo, disputada na Av. Heróis de Castelo Rodrigo. A XXIª edição do evento conta com a participação dos principais pilotos nacionais de perícia, que disputam um total de 4.000 euros em prémios. A competição é organizada pelo Clube Escape Livre, com o apoio do município local e do Turismo do Centro.