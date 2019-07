Iº Encontro de Cavaquinhos na Guarda no domingo

Decorre este domingo o Iº Encontro de Cavaquinhos da Guarda, denominado “Cá em cima está o tiro liro liro”. A iniciativa tem início pelas 14 horas, no Paço da Cultura.

A organização é do Centro Social de Póvoa do Mileu e participam os grupos Sabor Artes (Torre de Moncorvo), da Universidade Sénior de Oliveira de Azeméis e de Paços de Silgueiros, além da coletividade anfitriã. O encontro acontece no âmbito do “Verão em Alta”, o programa de animação estival da Câmara da Guarda. A entrada é livre.