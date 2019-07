Bendada Music Festival até domingo

Mais de 50 alunos internacionais de música participam, na Bendada (Sabugal), na quarta edição do Bendada Music Festival, que termina no domingo.

Durante esta semana, os jovens instrumentistas frequentam aulas, “masterclasses”, participam em ensaios e dão concertos naquela localidade, na sede do concelho raiano, em Belmonte e no TMG. Segundo a organização, os músicos vêm «de todas as partes do país e de conceituadas escolas de música nos Estados Unidos, como a Boston University, o Project STEP e a Merit School of Music, em Chicago». O festival inclui ainda um coro para adultos, formado por habitantes da aldeia, e, pela primeira vez, terá lugar um estágio para os alunos da Sociedade Filarmónica Bendadense. No fim de semana realizam-se os concertos de encerramento do Curso de Introdução à Música (18 horas) e do estágio da Filarmónica local (21h30), no sábado, enquanto no domingo será a vez de se apresentarem os participantes no Curso de Aperfeiçoamento Musical (18 horas). O Bendada Music Festival conta com o apoio do município do Sabugal, Junta de Freguesia local, Sociedade Filarmónica Bendadense, Associação Malcata com Futuro.