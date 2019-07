Cantinas da UBI doam refeições sobrantes à Refood

As cantinas da Universidade da Beira Interior (UBI) vão doar o excedente das suas refeições servidas diariamente à Refood Covilhã.

Esta ação decorre de um protocolo que a instituição assinou com várias entidades da região, no âmbito do programa “Ser Solidário”. As parcerias arrancaram no início deste ano e já permitiram distribuir cerca de 6 mil euros de ajudas a alunos carenciados da universidade covilhanense. Esta é a ação mais visível da UBI, que estabeleceu várias parcerias de responsabilidade social com outras entidades. Outro exemplo é o papel reciclável, que será doado ao Banco Alimentar Contra a Fome da Cova da Beira cujas receitas reverterão para a angariação de alimentos.

Além dos bens, o programa solidário pretende ainda reforçar o voluntariado dos alunos, o que poderá permitir uma maior recolha de bens alimentares. Além das organizações referidas, tornaram-se parceiros da UBI as associações Happy Wish UBI, AAUBI, AJAS, Banda da Covilhã, Lions, Casa do Pessoal da UBI, Leo Clube da Covilhã e o Mundo da Carolina.