Música e dança no castelo do Sabugal

O castelo do Sabugal acolhe, no fim de semana, dois concertos e um espetáculo de dança.

Esta sexta-feira (21h30) terá lugar o concerto “Canções e Danças do Mundo”, integrado no IVº Bendada Music Festival, e, no sábado, à mesma hora, atuará a Banda da Armada, por ocasião do 25º Encontro dos Marinheiros do Sabugal. No domingo (22 horas) acontece o espetáculo de dança “A Mão, o Animal e o Mistério”, uma proposta do ciclo “Cultura em Rede”, da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. As três atividades têm entrada livre.