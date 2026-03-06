Apresentada nova rede de percursos pedestres e cicláveis de Celorico da Beira

Já foi apresentada a nova rede de percursos pedestres e cicláveis de Celorico da Beira, que vai incluir «um espaço de acolhimento comunitário na freguesia da Rapa e valorizar atividades e equipamentos já existentes nas proximidades, como o “bikepark” do Cadafaz/Rapa», anunciou o município.

O projeto é financiado pelo Fundo Ambiental e destaca nove percursos pedestres com início nas localidades de Aldeia da Serra, Linhares da Beira, Prados, Rapa, Cadafaz, Lajeosa do Mondego, Vide entre Vinhas e Salgueirais, dois dos quais em articulação com o Estrela Geopark e o Centro Cyclin’ de Celorico da Beira. A criação deste centro estabelece «duas portas de entrada nas zonas mais turísticas do concelho, que vão permitir direcionar para os lugares mais remotos do Parque Natural da Serra da Estrela, através de percursos cicláveis, além de oferecer estações de serviço para manutenção de bicicletas e mapas digitais com informações para explorar cada trilho», acrescenta a Câmara celoricense. São mais 75 quilómetros de percursos pedestres e 400 quilómetros para BTT e estrada.

Os percursos estão disponíveis no site do município de Celorico da Beira.