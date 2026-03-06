Região

Estrada Nacional 232, entre Manteigas e Penhas Douradas, encerrada por completo

6 Março, 2026
Escrito por Sofia Pereira

A Infraestruturas de Portugal encerrou ao trânsito, por completo, a Estrada Nacional 232 entre Manteigas e Penhas Douradas, na sequência da instabilidade de toda a vertente acima da Mata da Carvalheira, depois do cotovelo da estrada ter abatido esta semana. A estrada florestal entre São Sebastião e o Ribas deixou também de ser alternativa, permitindo-se a circulação apenas a moradores.

As alternativas são a estrada de Campo Romão, em terra batida, que liga a Cruz das Jugadas à Casa de São Lourenço, e a estrada do Covão da Ponte, em betuminoso, que conecta o covão à aldeia de Folgosinho. Os veículos pesados terão de contornar a serra e utilizar a EN232 no sentido Manteigas – Belmonte.

