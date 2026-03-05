GNR apreende 548 quilos de cobre furtado e detém duas mulheres em Castelo Mendo (Almeida)

A GNR anunciou a detenção de duas mulheres, no concelho de Almeida, por furto de metais não preciosos, numa ação em que apreendeu 548 quilos de cobre, num valor presumível de 4.110 euros.

Tudo começou num patrulhamento esta quarta-feira, tendo os militares da Guarda sido alertados para «a presença de indivíduos numa zona isolada próximo da localidade de Castelo Mendo, no concelho de Almeida, onde estaria a ocorrer a queima de cabos de telecomunicações para extração de cobre», adiantou o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado enviado a O INTERIOR.

No local, os guardas detetaram «quatro indivíduos na posse de cabos de telecomunicações que estavam a ser queimados para extração de cobre», tendo intercetado e detido duas mulheres, enquanto os restantes suspeitos conseguiram fugir.

A intervenção culminou na apreensão de duas viaturas, 548 quilos de cobre, num valor presumível de 4.110 euros, e diversos objetos associados ao manuseamento e corte de cobre, indicou a GNR. As detidas foram constituídas arguidas e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeida.