GNR encerrou operador ilegal de gestão de resíduos em Pinhel

A GNR fechou e selou, esta quinta-feira, as instalações de uma empresa do cocnelho de Pinhel utilizadas para gestão ilegal de resíduos. A ação foi realizada pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR da Guarda com o apoio de várias valências daquela força policial.

Segundo o Comando Territorial, a intervenção surgiu no cumprimento de uma decisão judicial «decorrente de uma investigação, no âmbito de um processo de inquérito por gestão de resíduos e funcionamento sem o respetivo licenciamento», é referido em comunicado enviado a O INTERIOR.

As diligências culminaram hoje no encerramento e selagem total das instalações, bem como na elaboração de quatro autos de notícia por contraordenação ambiental, que vão ser remetidos às entidades administrativas competentes para instrução do respetivo processo contraordenacional.

Das infrações, a GNR destaca «a falta de licenciamento para a atividade de gestão de resíduos, a operação de gestão de resíduos não autorizada e o incumprimento das obrigações dos operadores de gestão de resíduos, nomeadamente quanto ao correto acondicionamento».

A GNR acrescenta que a empresa selada efetuava «deposição e armazenamento inadequado de resíduos diversos, designadamente veículos em fim de vida, óleos usados, baterias e outros componentes automóveis».