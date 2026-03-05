Apresentada associação “Abraç’A Mente” para apoiar amigos e familiares de utentes de Saúde Mental

Foi apresentada publicamente esta tarde, no Auditório Lopo de Carvalho, no Hospital da Guarda, a associação “Abraç’A Mente”, criada por um grupo de familiares e amigos dos utentes do Departamento de Psiquiatria e Saúde da Unidade Local de Saúde da Guarda.

A organização sem fins lucrativos pretende «dar voz às famílias na defesa dos seus direitos e legítimos interesses e contribuir para a melhoria da qualidade de vida, de saúde e bem-estar, dos familiares e amigos da pessoa com saúde mental».