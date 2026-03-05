Cinema regressa ao Serra Shopping a partir de hoje

O cinema está de regresso à Covilhã a partir de hoje. A Castello Lopes vai retomar a exibição comercial no Serra Shopping.

Segundo a exibidora, as salas vão funcionar com horário alargado e adaptado a diferentes perfis de público. Assim, durante a semana, as sessões terão início às 13 horas. Aos fins de semana, as portas abrem às 10h30, com sessões dedicadas às famílias. Às sextas-feiras e sábados haverá ainda sessões da meia-noite. Esta semana estão em cartaz os filmes “Scream 7”, “The Moment”, “Scarlet – A Criada”, “O Monte dos Vendavais”, “The Bride” e “Scarlet (versão anime). Já o cinema português estará representado por “Terra Vil”, do realizador natural da Covilhã Luís Campos. O filme será exibido na quinta-feira (19 horas) numa sessão especial que vai contar com a presença do realizador.