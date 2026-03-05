IPG integra consórcio que vai ministrar doutoramento em Ciências do Desporto

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) integra um consórcio de seis politécnicos que vão ministrar um novo doutoramento em Ciências do Desporto.

O curso foi acreditado na sexta-feira para pela A3ES, a agência de avaliação e acreditação do ensino superior em Portugal, e propõe-se contribuir para “o fortalecimento do ecossistema de investigação em ciências do desporto, promovendo a qualificação de profissionais e académicos, em domínios importantes para a sociedade portuguesa e para a comunidade científica internacional”, adianta o IPG em comunicado enviado à agência Lusa.

O doutoramento em Ciências do Desporto envolve os Politécnicos de Santarém, Viana do Castelo, Castelo Branco, Coimbra, Beja e Guarda.

As atividades curriculares do primeiro ano vão estar distribuídas pelas diferentes instituições do consórcio, “permitindo aos doutorandos beneficiar da especificidade de cada escola e das respetivas unidades de I&D”.

“O modelo em consórcio constitui um dos traços distintivos deste programa de doutoramento, permitindo a partilha de recursos humanos e materiais entre as seis escolas superiores e dois centros de investigação, nomeadamente laboratórios, instalações desportivas, equipamentos e parcerias”, realça o IPG.

A abertura de candidaturas está prevista para o próximo ano letivo 2026-2027, estando disponíveis 20 vagas.