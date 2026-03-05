Feira do Fumeiro continua no fim-de-semana em Trancoso

A 22ª edição da Feira do Fumeiro, dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira levou várias centenas de pessoas ao Pavilhão Multiusos de Trancoso no passado fim-de-semana, onde estão mais de 60 expositores de produtos locais e artesanato.

«O primeiro fim-de-semana ficou mais reservado aos enchidos com atividades de produção de fumeiro em modo artesanal e muitos turistas experimentaram pela primeira vez. No próximo replicaremos aquilo que muitos de nós ainda viram os pais ou avós fazer, o fabrico artesanal de queijo», adianta Daniel Joana, presidente da Câmara de Trancoso. Estas e outras atividades são uma forma de «associarmos os nossos produtos a momentos genuínos e de partilha com as nossas raízes». Daniel Joana recorda que, na era da «globalização, em que temos acessos aos produtos de outras culturas e países, temos de encontrar o caminho para evidenciar os nossos produtos».

Nesta edição, o certame tem como municípios convidados Fornos de Algodres e Manteigas. «Fornos de Algodres apresentou a plataforma “O bom sabor da Serra”, através da qual envia para todo o mundo os seus produtos regionais. Este fim de semana vai ser Manteigas. É nesta lógica que os municípios devem trabalhar, de forma a ganhar dimensão e a partilhar conhecimento», justifica o autarca trancosense. No sábado, o Pavilhão Multiusos abre portas pelas 9 horas. Durante a manhã há “showcooking” com o chef Rui Cerveira e pelas 15 horas começa a demonstração ao vivo do fabrico artesanal de queijo. Pelas 18 horas será apresentada a Feira de São Bartolomeu 2026 e, a partir das 21h30, atuará a fadista Teresinha Landeiro. No domingo, último dia do certame, realiza-se a IV Caminhada Solidária dos Bombeiros Voluntários de Trancoso (8h30), a sessão dedicada ao município de Manteigas (15 horas), seguida da atuação do Rancho Folclórico de Vila Franca das Naves e das Concertinas de Penaverde.