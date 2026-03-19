Pedro Machado promete lançar concurso para o Hotel Turismo na segunda-feira

A deputada social-democrata eleita pelo círculo da Guarda, Dulcineia Catarina Moura, questionou o Secretário de Estado do Turismo sobre o ponto de situação do Hotel Turismo, lembrando que o contrato da ENATUR e Turismo de Portugal foi revogado por mútuo acordo.

O Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, começa por responder que se trata de um «parto difícil de uma gravidez que já deve ter 16 anos» e anunciou que na próxima segunda-feira, 23 de março, «será lançado o concurso público para o Hotel Turismo ver a luz do dia».

Em setembro de 2025, Pedro Machado, adianta que foi feito o «despacho» para que o Turismo de Portugal, enquanto proprietário do imóvel possa «celebrar concurso por arrendamento com opção de compra no final».

Declarações na Comissão da Economia e Coesão Territorial na manhã desta quarta-feira.