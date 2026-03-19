ULS da Guarda reforça tratamentos de fígado com novos aparelhos

A Unidade Local de Saúde da Guarda passou a dispor de um equipamento inovador para o cuidado do fígado, o Fibroscan, uma «tecnologia de elastografia hepática não invasiva que transforma o diagnóstico e o acompanhamento das doenças hepáticas».

De acordo com o Diretor do Departamento de Medicina, João Correia, e com o responsável pela Unidade de Hepatologia, Adriano Cardoso, com este aparelho é possível «avaliar a rigidez do fígado e detetar sinais precoces de fibrose ou cirrose, muitas vezes sem necessidade de biópsia», sendo ainda possível estimar a «quantidade de gordura no fígado, essencial no acompanhamento do fígado gordo, muito prevalente na população, especialmente em pessoas com síndrome metabólica, diabetes ou fatores de risco cardiovascular».

Adriano Cardoso, sublinha que acima de tudo, o Fibroscan «diminui o risco para o doente». Fazer uma biopsia pode ser «arriscado porque após essa biopsia o problema pode evoluir negativamente para o doente, enquanto que utilizando este aparelho não há risco para o utente».

Este equipamento permite ainda reduzir a necessidade de endoscopias em doentes com cirrose. Entrou em funcionamento esta semana no Hospital Sousa Martins «permitindo apoiar o acompanhamento clínico de doentes com hepatites B e C, hemocromatose e outras doenças do fígado».