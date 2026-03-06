Ara Shoes equaciona novo despedimento coletivo de 42 funcionários

A empresa de calçado Ara Shoes, sediada em Seia, voltou está a equacionar avançar com um novo despedimento coletivo, que poderá abranger 42 trabalhadores.

Já terá sido aplicado o regime de “lay-off” para esses funcionários, sendo que a decisão da empresa está relacionada com a «diminuição superior a 20 por cento das encomendas de calçado para a estação Primavera/Verão de 2026». A multinacional justifica, por isso, que será necessário um «reajustamento da capacidade produtiva». A fábrica de calçado de Seia trabalha exclusivamente para um cliente, a Ara Shoes GmbH, sediada na Alemanha, cujos mercados estão espalhados pela Alemanha, França e Áustria, que «representam cerca de 55 por cento do volume de negócios».

A administração da Ara Shoes salienta, em comunicado, que nos «Países Baixos, Itália e Estados Unidos da América, por exemplo, registou-se uma diminuição das encomendas em mais de 8 por cento no volume total no último ano fiscal». A primeira reunião da fase de negociações está agendada para 3 de março. Recorde-se que, em 2024, a fábrica de calçado anunciou o despedimento de mais de 300 trabalhadores.