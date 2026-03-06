Imagem da Igreja da Misericórdia, na Guarda, tapada por precaução

A imagem da Nossa Senhora da Misericórdia está a ser tapada com uma rede pela entidade contratada para o efeito. Segundo as responsáveis pelo reparo da imagem, «agora apenas está a ser colocada uma rede de proteção para precaver a queda de pequenos fragmentos da Nossa Senhora da Misericórdia».

Ao Altitude, a empresa explicou que é necessário esperar por «melhores condições meteorológicas para reparar a imagem na totalidade e no próprio local».

Recorde-se que a 27 de outubro de 2025 vários pedaços da imagem de Nossa Senhora da Misericórdia, situada no nicho que encima a porta principal da Igreja da Misericórdia da Guarda, caíram para a via pública. De imediato a escadaria foi vedada, mas para espanto dos guardenses.