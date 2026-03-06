Cobertor de papa em exposição no La Vie até 18 de março

Até 18 de março está patente no centro comercial La Vie Guarda uma exposição dedicada ao cobertor de papa, de Maçaínhas.

«De cor lisa ou com padrões coloridos, o cobertor de papa da Serra da Estrela é conhecido pelo seu pelo comprido, pela consistência única e por ser extremamente quente e pesado, este cobertor nasce da lã churra, tosquiada da ovelha de raça autóctone churra mondegueira», adiantam os promotores. O conhecido cobertor é fabricado na freguesia de Maçaínhas, no concelho da Guarda, e durante décadas, esta tradição «correu o risco de desaparecer com o encerramento de fábricas e o desaparecimento dos tecelões». Em 2018, surgiu a Associação O Genuíno Cobertor de Papa, hoje reconhecida como o único lugar do mundo onde ainda se produz, de forma artesanal e autêntica, e que expõe no centro comercial da cidade mais alta o produto genuíno desta região.