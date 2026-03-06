Até 18 de março está patente no centro comercial La Vie Guarda uma exposição dedicada ao cobertor de papa, de Maçaínhas.
«De cor lisa ou com padrões coloridos, o cobertor de papa da Serra da Estrela é conhecido pelo seu pelo comprido, pela consistência única e por ser extremamente quente e pesado, este cobertor nasce da lã churra, tosquiada da ovelha de raça autóctone churra mondegueira», adiantam os promotores. O conhecido cobertor é fabricado na freguesia de Maçaínhas, no concelho da Guarda, e durante décadas, esta tradição «correu o risco de desaparecer com o encerramento de fábricas e o desaparecimento dos tecelões». Em 2018, surgiu a Associação O Genuíno Cobertor de Papa, hoje reconhecida como o único lugar do mundo onde ainda se produz, de forma artesanal e autêntica, e que expõe no centro comercial da cidade mais alta o produto genuíno desta região.
Cobertor de papa em exposição no La Vie até 18 de março
