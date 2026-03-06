Doenças da próstata: inovação e acompanhamento especializado melhoram a qualidade de vida dos homens

As doenças da próstata são uma realidade comum que afeta milhares de homens e têm um impacto muito significativo na sua qualidade de vida. A hiperplasia benigna e o cancro da próstata estão entre os diagnósticos mais frequentes, sendo fundamental reconhecer os sintomas, saber quando procurar ajuda e conhecer as opções de tratamento que existem atualmente. A evolução na área da Urologia tem permitido tratamentos mais precisos e minimamente invasivos. Pedro Samuel Dias, urologista no Hospital CUF Viseu, sublinha que o acesso a estas tecnologias e o acompanhamento por uma equipa diferenciada permitem tratamentos mais eficazes e ajustados a cada doente.

P- Quais são as patologias mais comuns no homem?

R- As doenças da próstata estão entre as patologias mais frequentes no homem adulto, sobretudo a partir dos 50 anos. As duas mais comuns são a hiperplasia benigna da próstata e o cancro da próstata. A hiperplasia benigna da próstata é um aumento não maligno da glândula, muito comum com o envelhecimento, que pode causar sintomas urinários como dificuldade em iniciar a micção, jato fraco, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga ou necessidade de urinar várias vezes durante a noite. O cancro da próstata é o tumor mais frequente no homem e, quando diagnosticado precocemente, apresenta elevadas taxas de cura. Muitas vezes, é uma doença silenciosa, o que reforça a importância da vigilância regular e da realização dos exames adequados.

P- Como é feito o diagnóstico?

R- O diagnóstico das doenças da próstata começa pela história clínica e observação médica que pode incluir o toque retal. São habitualmente solicitados exames complementares, como o PSA – o antigénio específico da próstata – obtido através de uma análise ao sangue, e a ecografia prostática. Quando há suspeita de cancro, pode ser necessária uma ressonância magnética ou uma biópsia prostática para confirmação do diagnóstico. A deteção precoce é fundamental para permitir tratamentos mais eficazes e melhores resultados a longo prazo.

P- Qual a importância do acompanhamento por parte de uma equipa especializada e diferenciada?

R- O acompanhamento por uma equipa especializada é fundamental para garantir um diagnóstico rigoroso e um tratamento adequado a cada doente. Cada homem é diferente, tem sintomas, expectativas e necessidades próprias, pelo que as decisões devem ser sempre individualizadas.

A equipa de Urologia do Hospital CUF Viseu é diferenciada em diversas áreas e técnicas, como a Urologia oncológica, andrologia, disfunções miccionais, cirurgia robótica, entre outras.

Uma equipa diferenciada permite uma abordagem integrada, baseada na evidência científica mais recente, garantindo segurança, melhores resultados clínicos e melhor qualidade de vida. Além disso, um acompanhamento próximo ajuda a esclarecer dúvidas, reduzir a ansiedade e envolver o doente nas decisões sobre a sua saúde.

P- Que tecnologias têm surgido nos últimos anos para o tratamento destas doenças?

R- A Urologia tem evoluído muito nos últimos anos, com o aparecimento de técnicas cada vez mais precisas e minimamente invasivas, ajustadas às características de cada doente. No tratamento da hiperplasia benigna da próstata, destacam-se procedimentos endoscópicos realizados através da uretra, sem incisões externas. Entre estas técnicas estão a enucleação endoscópica da próstata com laser, como o HoLEP, que permite remover o tecido prostático aumentado com elevada eficácia e segurança; o Rezūm, que utiliza vapor de água para reduzir o volume da próstata; e a aquablação, que recorre a um jato de água de alta precisão para remover o excesso de tecido. No tratamento do cancro da próstata, a inovação tem sido significativa. A cirurgia robótica permite uma maior precisão dos movimentos e melhor visualização das estruturas, contribuindo para uma intervenção mais controlada. Em casos selecionados, existem ainda tratamentos focais, como a crioterapia focal e o HIFU (ultrassons de alta intensidade), que atuam apenas sobre a zona tumoral, preservando o restante tecido prostático.

P- Quais os principais benefícios para os doentes?

R- Os principais benefícios destas novas abordagens incluem uma intervenção cirúrgica minimamente invasiva e, consequentemente, menos dor no pós-operatório, redução do tempo de internamento e recuperação mais rápida. Em muitos casos, os doentes retomam as suas atividades diárias em poucos dias, com melhoria significativa dos sintomas urinários e impacto positivo na qualidade de vida. Além disso, estas técnicas permitem resultados duradouros.

P- Como é que o Hospital CUF Viseu tem integrado estas novas técnicas cirúrgicas?

R- O Hospital CUF Viseu tem vindo a apostar de forma consistente na inovação e adoção de técnicas minimamente invasivas no tratamento das doenças da próstata. A equipa de Urologia acompanha de perto a evolução científica e tecnológica, integrando procedimentos modernos e seguros na prática clínica diária. Esta atualização contínua permite disponibilizar aos doentes as técnicas mais recentes, eficazes e personalizadas, assegurando cuidados de excelência, com foco na segurança, no conforto e na melhoria da qualidade de vida.