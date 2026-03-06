PJ deteve homem de 25 anos por suspeita de violação em Seia

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve hoje, em Lisboa, um homem, de 25 anos, portador de doença sexualmente transmissível, pela presumível autoria de um crime de violação agravado, praticado contra uma adolescente, de 17 anos, na cidade de Seia.

A investigação iniciou-se a 3 de novembro do ano passado, depois da vítima apresentar queixa na GNR de Seia, dois meses depois da ocorrência dos factos. Vítima e agressor conheceram-se nas redes sociais e a jovem convidou o suspeito a deslocar-se à sua casa.

Segundo a Polícia Judiciária, quando a vítima o conduziu ao seu quarto, onde este iria pernoitar (com autorização dos pais), foi despida e sujeita à prática do crime contra a sua vontade. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e viu-lhe aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais e proibição de contatos com vigilância eletrónica.