Na Guarda também começou a corrida às bombas de combustível

Na cidade da Guarda, o anúncio da subida dos combustíveis também se faz sentir com muitos automobilistas a dirigirem-se às bombas de combustível, esta sexta-feira, provocando longas filas. Um cenário notado em todo o país, já que, segunda-feira vai trazer um aumento substancial dos preços da gasolina e gasóleo em Portugal. Também em Espanha, onde os preços eram historicamente mais baixos, a escalada do petróleo nos mercados internacionais já fez disparar os valores que, nesta altura, estão mais elevados do que no nosso país.