3 milhões para reabilitar cinco troços na Linha da Beira Baixa

A Infraestruturas de Portugal informou hoje, através de comunicado, que vai iniciar uma intervenção de reabilitação de via em cinco troços da Linha da Beira Baixa. Os trabalhos terão como foco as zonas entre «o quilómetro 13,195, em Abrantes no distrito de Santarém, e o quilómetro 53,422 em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco».

De acordo com a mesma entidade, esta empreitada será de beneficiação «envolvendo um investimento global de cerca de 3 milhões de euros (1,4M€ correspondente ao valor de adjudicação da empreitada e 1,5M€ relativo ao custo associado aos materiais a serem aplicados e que serão fornecidos pela IP)», lê-se na mesma nota.

Os trabalhos têm um prazo de execução de 120 dias e decorrerão em período noturno, para minimizar possíveis impactos na circulação.

Os grandes objetivos das intervenções prendem-se com o reforço dos níveis de segurança, qualidade e disponibilidade da infraestrutura, de forma a melhorar o conforto dos passageiros. A obra irá contemplar a substituição de carris de barra curta por outros de barra longa soldada, de travessas de madeira por travessas de betão, sendo também substituídas travessas de madeira especiais nas pontes de Foz da Figueira e da Foz do Açucar, em Fratel (Vila Velha de Rodão).

Além destas ações será também realizado o «desguarnecimento, reposição do balastro e ataque mecânico pesado», além da «beneficiação do sistema de drenagem em toda a extensão do troço».