David Rodrigues 39º no prólogo da Volta a Portugal

A Volta a Portugal em Bicicleta arrancou esta quarta-feira com um prólogo em Viseu. O contrarrelógio individual de 6 quilómetros foi ganho por Samuel Caldeira (W52-FC Porto), que é o primeiro camisola amarela da prova.

O corredor venceu com o o tempo de 7m28s. O guardense David Rodrigues (Rádio Popular-Boavista) terminou no 39º lugar, a 27 segundos do vencedor. Na quinta-feira cumpre-se a primeira etapa em linha da Volta, que terá 174,7 quilómetros entre Miranda do Corvo a Leiria.