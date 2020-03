181 freguesias com risco elevado de fogo florestal na região

Há na região 181 freguesias com risco elevado de incêndio florestal e que são prioritárias para limpeza de combustível, de acordo com o despacho dos secretários de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, e da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino.

O concelho da Guarda é, de longe, o município com mais freguesias abrangidas (35), seguem-se Sabugal (20), Trancoso (17) e Seia (14). A Covilhã tem 13 freguesias prioritárias na lista e Vila Nova de Foz Côa 11, mais uma que Celorico da Beira. Em Aguiar da Beira, Fundão e Gouveia há nove localidades abrangidas e em Fornos de Algodres são oito, enquanto Pinhel tem sete freguesias com risco elevado de incêndio e Figueira de Castelo Rodrigo 6. Do rol constam ainda cinco freguesias no concelho da Mêda, quatro em Manteigas – ou seja a totalidade do município –, três em Almeida e apenas uma (Maçaínhas) em Belmonte. No total, há no país 1.114 freguesias com risco elevado de incêndio e prioritárias para efeitos de fiscalização da gestão de combustível no âmbito da prevenção de incêndios rurais. Trata-se de um número idêntico ao de 2019, só que desta vez já não há dois níveis de intervenção.