Presidente da Câmara da Guarda defende fecho de fronteira com Espanha por causa do coronavírus

O presidente da Câmara da Guarda sugere ao Governo que encerre todas as fronteiras terrestres da região como medida de contenção da pandemia Covid-19.

Em comunicado enviado a O INTERIOR, Carlos Chaves Monteiro defende o fecho das fronteiras com Espanha «tendo em conta o aumento de casos com o coronavírus na região espanhola de Castela e Leão onde, segundo os últimos dados, estão já confirmados 223 casos».

Sugere, por isso, ao Governo que encerre a fronteira de Vilar Formoso e todas as existentes nos concelhos raianos do distrito da Guarda «em face, também, da proximidade da região das Beiras e Serra da Estrela com a Província de Salamanca (Espanha), que dista pouco mais de 100 quilómetros da cidade da Guarda e onde foram já confirmadas duas mortes» devido ao Covid-19.

Com esta sugestão, o edil guardense pretende «estancar e prevenir o contágio entre cidadãos dos dois países, visto que há fortes relações profissionais, comerciais e pessoais entre as populações dos dois lados da fronteira».

«O que acontece neste momento é que os cidadãos vão fazer as suas compras e abastecer as suas viaturas no lado de lá da fronteira sem que exista qualquer controlo sanitário. Também se torna uma grande preocupação o facto desta cidade ser servida pelas duas vias mais frequentadas pelos camionistas que fazem os percursos internacionais, A23 [Guarda/Torres Novas] e A25 [Aveiro/Vilar Formoso], e que utilizam com frequência restaurantes e instalações sanitárias neste lado da fronteira, até agora sem qualquer controlo sanitário», justifica Carlos Chaves Monteiro.

«Se a grande vacina existente neste momento para travar esta epidemia é estarmos em casa e evitarmos o contacto social, porque é que o Governo não toma já uma posição de encerrar as fronteiras, por forma a não agravar mais a situação no nosso país. Se prevenir é o melhor remédio, de que estamos à espera?», sublinha o presidente do município da Guarda.