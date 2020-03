Proibido consumo de álcool na via pública e eventos com mais de 100 pessoas em Portugal

O ministro da Administração Interna acaba de anunciar que o consumo de álcool na via pública está proibido, bem como a realização de eventos com mais de 100 pessoas em espaços fechado para conter a pandemia do Covid-19.

Numa comunicação ao país, Eduardo Cabrita pediu ainda aos portugueses que não realizem qualquer deslocação que não seja necessária. O governante anunciou também que não haverá aulas de condução presenciais, nem se realizarão exames que habilitam à condução.

Quanto ao encerramento de fronteiras, o ministro da Administração Interna reiterou que o assunto será discutido entre o primeiro-ministro António Costa e o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez. Contudo, revelou que as autoridades do país vizinho já determinaram o cancelamento das viagens turísticas a Portugal.