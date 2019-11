UBI recebe Iniciativa Portuguesa do Fórum de Governação da Internet

A Universidade da Beira Interior (UBI) acolhe esta quarta-feira a 8ª edição da Iniciativa Portuguesa do Fórum de Governação da Internet subordinada ao tema “Reconquistar a confiança na Internet”. A atividade é aberta à população em geral, mas requer inscrição prévia, e decorre das 10 às 18 horas.

Esta edição inclui várias sessões que visam debater temáticas como a cooperação nas políticas públicas do digital no contexto nacional e global e os desafios do desenvolvimento da Internet; as tecnologias descentralizadas, incluindo Blockchain, o seu impacto, supervisão e contributo para a democracia ativa; os conteúdos ilícitos na Internet e respetiva regulação; e o ciberespaço e a crescente relevância da atitude e do comportamento dos utilizadores, em contexto profissional e pessoal, para a cibersegurança.

Participam mais de 20 oradores convidados, especialistas nas inúmeras matérias em debate. O fórum é organizado pela FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em parceria com a ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações), a APDSI (Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação), a associação DNS.PT, o CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança), o IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação), o polo TICE.PT, a Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros e a UBI.