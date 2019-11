Temperaturas vão descer a partir de quinta-feira

As temperaturas máximas vão descer oito graus Celsius a partir de quinta-feira devido a uma massa de ar muito frio proveniente da Irlanda, prevendo-se também vento forte e queda de neve, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Até sábado estão previstas temperaturas de 5 a 7 graus no interior, sendo que o valor mais baixo vai registar-se na Serra da Estrela e em Bragança. O IPMA colocou o distrito da Guarda com aviso amarelo por causa do vento, podendo atingir rajadas de 80 a 110 quilómetros por hora na região da Serra da Estrela. Já a neve deverá cair nas serras do Gerês, Montemuro, Montesinho, Marão e Estrela.

Segundo as previsões do IPMA, «a partir de domingo os valores da temperatura vão subir, mas não para os valores que temos tido nos últimos dias».