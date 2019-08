Salas sensoriais disponíveis a partir de setembro na biblioteca da Covilhã

No início do próximo ano letivo vão estar disponíveis duas salas de estimulação sensorial públicas na Biblioteca Municipal da Covilhã.

O objetivo é utilizar os equipamentos para promover o sucesso educativo de crianças com hiperatividade ou problemas de concentração. As salas terão orientações distintas, sendo uma para a estimulação cerebral e outra direcionada à vertente sensorial física. A utilização das salas estará dependente da indicação das escolas do concelho em função de diagnósticos feitos nos estabelecimentos de ensino básico e secundário.